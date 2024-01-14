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    Глава МИД Северной Кореи посетит Москву

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    Министр иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи планирует посетить Россию на следующей неделе по приглашению главы российского МИД Сергея Лаврова. Об этом сообщает 14 января МИД в своем телеграм-канале.

    Визит корейского дипломата запланирован на 15–17 января. Делегация КНДР в Москве проведет переговоры с Лавровым.

    Лавров был в Пхеньяне с официальным визитом в октябре 2023 года после поездки в Пекин. Он отмечал, что Москва поддерживает стремление Северной Кореи «к отстаиванию своей независимости».

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    Комментарии 58

    Гость14 Янв 2024 в 14:23
    хуситы на подьезде
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