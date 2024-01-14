Глава МИД Северной Кореи посетит Москву

Министр иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи планирует посетить Россию на следующей неделе по приглашению главы российского МИД Сергея Лаврова. Об этом сообщает 14 января МИД в своем телеграм-канале.



Визит корейского дипломата запланирован на 15–17 января. Делегация КНДР в Москве проведет переговоры с Лавровым.



Лавров был в Пхеньяне с официальным визитом в октябре 2023 года после поездки в Пекин. Он отмечал, что Москва поддерживает стремление Северной Кореи «к отстаиванию своей независимости».