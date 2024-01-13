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    В Ростове-на-Дону произошло массовое отключение электричества

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    В Ростове-на-Дону тысячи жителей остались без света, масштабное отключение произошло около 21.30. Об этом 13 января сообщает портал 161.ru со ссылкой на своих читателей и соцсети.

    Жалобы поступают на то, что света нет в Западном, «Красном Аксае», Нахичеване, Александровке, Чкаловском и центре города. Такая же ситуация частично в Белой Калитве и Батайске.

    В «Донэнерго» порталу сообщили, что «Россети» ввели график временного ограничения электроснабжения, что и стало причиной отключения электричества. Глава регионального министерства ЖКХ Сергей Сизиков со ссылкой на энергетиков сообщил, что полностью электричество в дома вернут до 23.30.

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    Комментарии 31

    Гость14 Янв 2024 в 00:38
    Это они уже начали?
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