В Ростове-на-Дону произошло массовое отключение электричества

В Ростове-на-Дону тысячи жителей остались без света, масштабное отключение произошло около 21.30. Об этом 13 января сообщает портал 161.ru со ссылкой на своих читателей и соцсети.



Жалобы поступают на то, что света нет в Западном, «Красном Аксае», Нахичеване, Александровке, Чкаловском и центре города. Такая же ситуация частично в Белой Калитве и Батайске.



В «Донэнерго» порталу сообщили, что «Россети» ввели график временного ограничения электроснабжения, что и стало причиной отключения электричества. Глава регионального министерства ЖКХ Сергей Сизиков со ссылкой на энергетиков сообщил, что полностью электричество в дома вернут до 23.30.

