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    Еще один клип стал причиной штрафа за пропаганду ЛГБТ*. Ролик снят в Петербурге

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    14 комментариев

    Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию из холдинга «Газпром-медиа» на миллион рублей по статье о пропаганде нетрадиционных отношений среди детей. Как стало известно «Фонтанке» 12 января, все из-за клипа на песню «Город» группы «Танцы Минус».

    Музыкальный клип показал телеканал «Ля-минор», который принадлежит компании ООО «ТПО Ред Медиа», входящей в холдинг. Согласно постановлению суда, в июле 2023 года телеканал показал клип «Город» с маркировкой «12+», где две девушки «чувственно взаимодействуют» друг с другом, тем самым демонстрируя нетрадиционные сексуальные отношения среди несовершеннолетних.

    «Сюжет визуального ряда музыкального клипа выстраивается вокруг переживаний лирического героя: он курит в задумчивости, гуляет по городу, воспринимающемуся реципиентом как Санкт-Петербург. [Лирический герой] фиксирует город, себя на фоне города, свои чувства, взаимоотношения с лицом женского пола. В последующем данное лицо женского пола чувственно взаимодействует с другим лицом женского пола», — говорится в постановлении суда.

    Как поясняется в документе, речь идет о сценах «поцелуев двух лиц одного биологического пола (женского)». По данным экспертов, клип должен быть помечен маркировкой «18+» и надписью «запрещено для детей».

    Защитник «Ред Медиа» вину объединения не признал и пояснил, что клип не содержит сцен сексуальных отношений между представителями одного пола, а пропагандирует любовь к России и ее городам — Петербургу и Москве. По мнению адвоката, поцелуй является «дружеским, социальным, и не пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения».

    В итоге суд признал компанию виновной в части 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ («Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения с применением информационно-телекоммуникационных сетей») и назначил штраф в миллион рублей.

    Ранее Таганский районный суд назначил штраф в миллион рублей развлекательному телеканалу «Жара» по той же статье. Поводом для разбирательства стал клип на песню Майли Сайрус и Дуа Липы. В сентябре телеканал получил штраф в полмиллиона рублей из-за клипа Карди Би и Риты Оры.

    Штрафуют по статье об ЛГБТ*-пропаганде и за клипы отечественных исполнителей. В декабре суд оштрафовал телеканал «Точка ТВ» за клип Николая Баскова.

    *ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в России.

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    Комментарии 14

    Гость12 Янв 2024 в 19:03
    упссс..
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