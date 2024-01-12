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    В прокат выходит «Воздух» Алексея Германа-младшего. В главных ролях Анастасия Талызина и Сергей Безруков

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    Фото: кадр из фильма
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    18 января на отечественные экраны выходит драма Алексея Германа-младшего «Воздух». В центре сюжета — Великая Отечественная война. Отряд девушек-летчиц без боевого опыта присоединяется к смешанному авиационному полку и впервые сталкивается с риском смерти и ужасами войны. Им приходится научиться побеждать себя, приспосабливаться к тяжелым обстоятельствам и доказывать, что они ни в чем не уступают мужчинам.

    В главных ролях — Анастасия Талызина («Кентавр») и Аглая Тарасова («Лёд 2»). Также в фильме сыграли Сергей Безруков, Елена Лядова, Антон Шагин, Кристина Лапшина, Мария Мельникова и другие.

    Фото: кадр из фильма
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    Создатели фильма старались воспроизвести изображаемую эпоху в деталях. Даже при озвучании, по словам режиссера, старались, чтоб голоса героев звучали без современных интонаций. На экране воссозданы были аэродромы, руины Сталинграда, блокадный Эрмитаж; созданы были точные модели боевых самолетов, а многие костюмы были сшиты вручную.

    Как проходили съемки фильма, читайте в материале «Фонтанки».

    16+

    Матвей Пирогов

    Фото: кадр из фильма
    Фото: кадр из фильма

    Великая Отечественная война
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