Реагировать более жестко. Володин высказался о «голой вечеринке» Насти Ивлеевой

Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался о «голой вечеринке» блогера Насти Ивлеевой. Он сказал, что хотелось бы, чтобы Генпрокуратура «реагировала более жестко», когда кто-то «дверь не ту открыл». Об этом в пятницу, 12 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на думскую пресс-службу.

«Хотелось бы, чтобы Генеральная прокуратура в случаях, когда кто-то дверь не ту открыл, реагировала более жестко. Общество несогласно с тем, когда начинают наши ценности перечеркивать, игнорировать, и правильно, чтобы мы в таких случаях все реагировали и защищали нашу страну», — сказал он.

