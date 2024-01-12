Реагировать более жестко. Володин высказался о «голой вечеринке» Насти Ивлеевой

Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался о «голой вечеринке» блогера Насти Ивлеевой. Он сказал, что хотелось бы, чтобы Генпрокуратура «реагировала более жестко», когда кто-то «дверь не ту открыл». Об этом в пятницу, 12 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на думскую пресс-службу.
«Хотелось бы, чтобы Генеральная прокуратура в случаях, когда кто-то дверь не ту открыл, реагировала более жестко. Общество несогласно с тем, когда начинают наши ценности перечеркивать, игнорировать, и правильно, чтобы мы в таких случаях все реагировали и защищали нашу страну», — сказал он.
Провокационная «голая вечеринка» блогера Анастасии Ивлеевой состоялась в ночь на 21 декабря. Среди гостей были Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Лолита, Джиган с супругой Оксаной Самойловой и другие селебрити. Откровенные наряды гостей вызвали шквал осуждения общественности. Глава ФПБК Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с требованием проверить мероприятие на пропаганду однополой любви. Ксения Собчак выступила в защиту Ивлеевой. На второй день вечеринки, когда в клубе отдыхали уже «простые смертные», в Mutabor нагрянули силовики. После этого был задержан рэпер Vacio (он был в одном носке, надетом на пенис). Он извинился за участие в вечеринке и заявил, что не хотел никого оскорбить. Извинения принесли также Лолита, Дима Билан, Филипп Киркоров и сама Ивлеева. 29 декабря суд оштрафовал ее по одной из «митинговых» статей — 20.2.2 КоАП (организация массового одновременного пребывания граждан в общественном месте, повлекшая нарушение общественного порядка).
После вечеринки Филипп Киркоров публично извинился за появление на мероприятии. Он заявил, что «в жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь».