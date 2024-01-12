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    Охотник на Урале стрелял в косулю, а попал в девушку

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    Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании обстоятельств ЧП с несовершеннолетней в Челябинской области. Об этом 12 января сообщает телеграм-канал комитета.

    63-летний житель Сосновского района Челябинской области вечером 9 января охотился в лесном массиве Шершневского охотничьего угодья, между поселками Высокий и Ленинский. Он заметил вдалеке косулю и выстрелил из охотничьего огнестрельного оружия, но, как говорится в сообщении, «по неосторожности попал в 17-летнюю девушку». Она жива, ей оказали медпомощь.

    В отношении охотника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

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    ОхотникПричинение вреда по неосторожностиЧелябинская область
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    Комментарии 16

    Гость12 Янв 2024 в 11:51
    С Урала .
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