Охотник на Урале стрелял в косулю, а попал в девушку

Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании обстоятельств ЧП с несовершеннолетней в Челябинской области. Об этом 12 января сообщает телеграм-канал комитета.



63-летний житель Сосновского района Челябинской области вечером 9 января охотился в лесном массиве Шершневского охотничьего угодья, между поселками Высокий и Ленинский. Он заметил вдалеке косулю и выстрелил из охотничьего огнестрельного оружия, но, как говорится в сообщении, «по неосторожности попал в 17-летнюю девушку». Она жива, ей оказали медпомощь.



В отношении охотника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

