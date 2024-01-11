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    В Турции нашли телефон, который мог принадлежать пропавшей российской туристке

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    Турецкие спасатели обнаружили на горе Чалыш телефон, принадлежавший пропавшей туристке из России Надежде Ярыгиной. Об этом в четверг, 11 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство IHA.

    «В результате поисков на горе Чалыш обнаружен принадлежащий туристке телефон. Поиски усилены в данном районе», — сообщило агентство.

    В поисках участвует около 40 спасателей. Пропавшую россиянку ищут, в том числе и в море.

    Накануне стало известно о пропаже гражданки РФ в городе Кемер на Средиземноморском побережье. По данным генконсульства, женщина приехала в Турцию 30 декабря. Её туристическая поездка заканчивалась 9 января, но в этот день она не явилась на свой рейс в Москву.

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    ТурцияПропала туристка
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