В Турции нашли телефон, который мог принадлежать пропавшей российской туристке

Турецкие спасатели обнаружили на горе Чалыш телефон, принадлежавший пропавшей туристке из России Надежде Ярыгиной. Об этом в четверг, 11 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство IHA.

«В результате поисков на горе Чалыш обнаружен принадлежащий туристке телефон. Поиски усилены в данном районе», — сообщило агентство.



В поисках участвует около 40 спасателей. Пропавшую россиянку ищут, в том числе и в море.



Накануне стало известно о пропаже гражданки РФ в городе Кемер на Средиземноморском побережье. По данным генконсульства, женщина приехала в Турцию 30 декабря. Её туристическая поездка заканчивалась 9 января, но в этот день она не явилась на свой рейс в Москву.