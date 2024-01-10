На рейс в Москву не явилась. Странное исчезновение российской туристки на турецком курорте

Гражданка России пропала в турецком городе Кемер на средиземноморском побережье. Как сообщает 10 января РИА Новости со ссылкой на российское генконсульство в Анталье, полиция ведёт расследование, а российские дипломаты контролируют ситуацию.



По данным генконсульства, женщина приехала в Турцию 30 декабря. Её туристическая поездка заканчивалась 9 января, но в этот день она не явилась на свой рейс в Москву. Последнее, что о ней известно, — 4 января она отправилась на прогулку и не вернулась в отель. С тех пор она не выходила на связь с родственниками, её телефон отключен.

