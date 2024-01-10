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    На рейс в Москву не явилась. Странное исчезновение российской туристки на турецком курорте

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    Гражданка России пропала в турецком городе Кемер на средиземноморском побережье. Как сообщает 10 января РИА Новости со ссылкой на российское генконсульство в Анталье, полиция ведёт расследование, а российские дипломаты контролируют ситуацию.

    По данным генконсульства, женщина приехала в Турцию 30 декабря. Её туристическая поездка заканчивалась 9 января, но в этот день она не явилась на свой рейс в Москву. Последнее, что о ней известно, — 4 января она отправилась на прогулку и не вернулась в отель. С тех пор она не выходила на связь с родственниками, её телефон отключен.

    «Генеральным консульством России в Анталье установлен контакт с турецкими правоохранительными органами и туристической компанией, по линии которой она прибыла на отдых в Турцию. Направлен официальный запрос турецкой стороне», — сообщили дипломаты.

    Мать женщины, проживающая в Кировской области, подала заявление и в региональное ГУ МВД, рассказали агентству в ведомстве.

    В отеле, где, по данным СМИ, отдыхала женщина, комментировать случившееся отказались.

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    Пропал туристТурция
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