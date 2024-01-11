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    Смерть пешехода под колесами эвакуатора под Гатчиной стала уголовным делом

    2029
    2 комментария
    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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    После смертельного ДТП с пешеходами в Гатчинском районе Ленобласти возбудили уголовное дело. Один из сбитых скончался на месте, другая находится в больнице.

    Уголовное дело по факту ДТП на 9-м километре дороги Гатчина — Ополье возбудили по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщает 11 января пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Напомним, в 11:40 10 января 34-летний мужчина на эвакуаторе «Исузу» сбил мужчину и женщину на нерегулируемом пешеходном переходе возле автобусной остановки.

    Мужчина в результате ДТП погиб на месте, женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. По данным 47news, погибший — 65-летний житель поселка Войсковицы, а пострадала 57-летняя жительница Борницкого Леса. Эвакуатор в момент ДТП перевозил Land Cruiser.

    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

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    Ленинградская областьДТПДТП с пешеходами
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