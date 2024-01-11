Смерть пешехода под колесами эвакуатора под Гатчиной стала уголовным делом

После смертельного ДТП с пешеходами в Гатчинском районе Ленобласти возбудили уголовное дело. Один из сбитых скончался на месте, другая находится в больнице.



Уголовное дело по факту ДТП на 9-м километре дороги Гатчина — Ополье возбудили по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщает 11 января пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Напомним, в 11:40 10 января 34-летний мужчина на эвакуаторе «Исузу» сбил мужчину и женщину на нерегулируемом пешеходном переходе возле автобусной остановки.