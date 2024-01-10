Эвакуатор снес двух пешеходов на «зебре» под Гатчиной. Один погиб на месте

Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло утром 10 января в Гатчинском районе Ленобласти. Под колесами эвакуатора погиб пешеход.
ДТП случилось в 11:40 на 9-м километре автодороги «Гатчина — Ополье», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 34-летний водитель эвакуатора ISUZU, следуя от поселка Борницы к поселку Войсковицы, сбил на нерегулируемом пешеходном переходе мужчину и женщину. На фото видно, что наезд произошел рядом с автобусной остановкой.
В результате попавший под колеса мужчина погиб на месте, а женщина получила тяжелые травмы и была госпитализирована. Личности погибшего и пострадавшей устанавливаются. По факту произошедшего полиция проводит проверку.