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    Медведев: На Украине РФ использовала разное вооружение, разве что кроме ядерного

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    Российский оборонно-промышленный комплекс работает эффективно, что подтверждает серия недавних результативных ударов по военным объектам на Украине. Об этом 11 января заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы ВПК по контролю за производством востребованных образцов вооружения, пишет РИА Новости.

    По словам Медведева, для нанесения ударов использовались «разные носители, с разным наполнением, разве что кроме ядерного. Пока».

    Как сообщало Минобороны РФ, российские военные нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, на которых выполняли заказы по производству ракет, беспилотных летательных аппаратов и ремонту вооружения и военной техники. Кроме того, удар пришелся по местам хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, поставляемых Украине западными странами.

    Взрывы и сигнал воздушной тревоги в Киеве, Харькове и других регионах Украины звучали с утра 2 января. Некоторые районы столицы остались без света и водоснабжения.

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