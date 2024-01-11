Ремонт трубы в Московском районе закончен. Куда звонить, если все еще нет отопления?

Специалисты «Теплосети» завершили ремонтные работы в Московском районе Петербурга, из-за которых в более чем 80 домах отключали отопление. Как заявили в компании 11 января, подача тепла и горячей воды полностью восстановлена.



Ремонт проводили в районе дома № 149А на Московском проспекте. При плановом объезде специалисты обнаружили там дефект на теплопроводе. В итоге рабочие заменили более 48 метров ненадежного трубопровода. Кроме того, подключен новый участок.



«В настоящий момент подача тепла и ГВС близлежащим зданиям восстановлена в полном объеме, система теплоснабжения на участке переведена в штатный режим работы. Окончательное подключение потребителей требует оперативной настройки систем внутридомовых коммуникаций», – сообщили в пресс-службе компании.

