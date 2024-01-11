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    Ремонт трубы в Московском районе закончен. Куда звонить, если все еще нет отопления?

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    Специалисты «Теплосети» завершили ремонтные работы в Московском районе Петербурга, из-за которых в более чем 80 домах отключали отопление. Как заявили в компании 11 января, подача тепла и горячей воды полностью восстановлена.

    Ремонт проводили в районе дома № 149А на Московском проспекте. При плановом объезде специалисты обнаружили там дефект на теплопроводе. В итоге рабочие заменили более 48 метров ненадежного трубопровода. Кроме того, подключен новый участок.

    «В настоящий момент подача тепла и ГВС близлежащим зданиям восстановлена в полном объеме, система теплоснабжения на участке переведена в штатный режим работы. Окончательное подключение потребителей требует оперативной настройки систем внутридомовых коммуникаций», – сообщили в пресс-службе компании.

    В «Теплосети» добавили, что, если горячей воды все еще нет, жителям домов необходимо обратиться в свою управляющую компанию.

    Помимо этого, снято ограничение для проезда транспорта. Все полосы открыты.

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    Комментарии 3

    Гость11 Янв 2024 в 11:11
    В колокол! Или рынду.
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