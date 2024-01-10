Десятки домов на юге Петербурга остались без тепла более чем на сутки

Жители домов Московского района Петербурга остались без отопления. Как стало известно «Фонтанке» 10 января, под отключение попали 83 дома. Петербуржцы сообщают, что тепла нет с вечера 9 января на Московском проспекте, Благодатной, Кузнецовской улицах, на улице Севастьянова.

В АО «Теплосеть» пояснили «Фонтанке», что при плановом объезде специалисты обнаружили дефект на участке теплопровода у дома № 149А на Московском проспекте.



«Для предотвращения более серьезного технологического нарушения принято решение о замене ненадежного участка. Теплоснабжение близлежащих зданий осуществляется по резервной схеме. Для этого управляющим компаниям необходимо вести постоянный контроль за системами отопления и производить замену воды при снижении температурных параметров», — заявили в пресс-службе компании.

