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    Десятки домов на юге Петербурга остались без тепла более чем на сутки

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    Жители домов Московского района Петербурга остались без отопления. Как стало известно «Фонтанке» 10 января, под отключение попали 83 дома. Петербуржцы сообщают, что тепла нет с вечера 9 января на Московском проспекте, Благодатной, Кузнецовской улицах, на улице Севастьянова.

    читатель «Фонтанки»

    В АО «Теплосеть» пояснили «Фонтанке», что при плановом объезде специалисты обнаружили дефект на участке теплопровода у дома № 149А на Московском проспекте.

    «Для предотвращения более серьезного технологического нарушения принято решение о замене ненадежного участка. Теплоснабжение близлежащих зданий осуществляется по резервной схеме. Для этого управляющим компаниям необходимо вести постоянный контроль за системами отопления и производить замену воды при снижении температурных параметров», — заявили в пресс-службе компании.

    Кроме того, у дома № 149 по Московскому проспекту ограничено движение транспорта по полосе проезжей части. Закончить ремонтные работы планируют в 7 утра 11 января.

    На новогодних праздниках жители Петербурга часто оставались без отопления или воды. Особенно остро это ощущалось при 30-градусных морозах. «Фонтанка» задала вопрос жилищному комитету и комитету по энергетике, почему так вышло, — и мнения разошлись.

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