Одного из подозреваемых в поджоге двери журналиста Татаренкова в Петербурге заключили под стражу до марта

Октябрьский районный суд Петербурга заключил под стражу 18-летнего машиниста одного из предприятий, задержанного после поджога покрышек у двери квартиры журналиста Трофима Татаренкова. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов города 10 января.

Молодой человек обвиняется в совершении преступлений сразу по двум статьям Уголовного кодекса РФ — части 2 статьи 35 («Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом») и части 2 статьи 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).

Он пробудет под стражей до 7 марта. Отмечается, что именно 18-летний фигурант выполнял активную роль организатора. Двоим его соучастникам предъявили обвинение. Поджог покрышек у двери в квартиру журналиста Трофима Татаренкова произошел вечером 7 января на набережной Фонтанки. 9-го числа петербургская полиция показала видео с задержанными подозреваемыми. Молодые люди на камеру рассказали о том, что выполняли задание за вознаграждение. Трое молодых людей оказались из Колпино. По данным «Фонтанки», это 18-летний машинист одного из предприятий с товарищами, которые в начале года искали подработку. Халтура подвернулась в одном из телеграм-каналов, где машинист списался с человеком под ником «Майк Тайсон». Куратор поручил совершить поджог, указал адрес и заплатил 1 тысячу долларов. Деньги исполнители разделили между собой.