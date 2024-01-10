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    Яхта российского путешественника потерпела крушение у берегов Шотландии

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    Фото: Romantitov.ru / msk1.ru
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    Сотрудники российского генконсульства в Эдинбурге проверяют сообщения о том, что яхта «Вперед» российского путешественника потерпела крушение у берегов Шотландии. Об этом 10 января сообщает госагентство ТАСС со ссылкой на диппредставительство.

    «Уведомлений от местных властей по данному факту не получали», — сообщили дипломаты, уточнив, что сотрудники проверяют эту информацию. Родственники Титова в генконсульство не обращались. Однако, по информации властей Шотландии, обломки неизвестной яхты действительно обнаружены. «Продолжаем выяснять обстоятельства случившегося», — сообщили в генконсульстве.

    Накануне в телеграм-канале появилась информация, что путешественник из Подмосковья Роман Титов, совершивший одиночное кругосветное плавание на 10-метровой яхте «Вперед», мог погибнуть в Шотландии. Как сообщила газета The Scottish Sun, перевернутая яхта в морском заливе неподалеку от населенного пункта Лохинвер на северо-западном побережье Шотландии была найдена 6 января. В местной полиции сообщили, что речь идет не о местном судне.

    Роман Титов отправился в кругосветное путешествие в ноябре 2021 года из норвежского Тёнсберга, однако в январе 2022 года его настигла неудача — яхта попала в шторм, перевернулась, мачта сломалась, а дизельный двигатель был поврежден водой. Мужчина установил аварийную мачту, отремонтировал двигатель и достиг берегов Шотландии. Яхта встала на долгосрочный ремонт в порту Аллапул, после этого россиянин должен был продолжить свой маршрут по Севморпути во время летней навигации.

    Как пишет MSK1.RU, Роман Титов — капитан-лейтенант запаса, экс-штурман атомной подлодки, а ныне — руководитель подмосковного яхт-клуба «Березки». У него четверо детей. Про себя россиянин писал, что родился в Кореновске Краснодарского края и с детства ездил на отдых к Черному морю.

    Фото: Romantitov.ru / msk1.ru

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    ЯхтаШотландияГенконсульствоРоман Титов
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