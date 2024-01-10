Градкомиссия согласовала строительство первого этапа жилья в городе-спутнике Южный

Первый этап — это 78 га, на которых построят жилье общей площадью 209 тысяч кв. метров, в котором будут жить около 7,5 тысяч человек. Там же застройщик, компания «ЗаСтрой», возведет три детсада на 160, 120 и 200 мест, школу на 1 125 мест и поликлиники. Соцобъекты застройщик передаст городу, сообщает 10 января Смольный.



Как отметил глава компании «Город-спутник «Южный»» Сергей Хромов, застройщик планирует в ближайшее время получить разрешение на строительство.



Ранее «Фонтанка» писала, что в июле первая очередь уже рассматривалась на градостроительной комиссии Смольного и тогда не получила «добро». После этого чиновники и застройщик договаривались об условиях, на которых социальные объекты перейдут в городскую собственность. В итоге застройщику предстоит передать построенное на безвозмездной основе, без выкупа городом.



Как будет выглядеть первая очередь города-спутника, «Фонтанка» показывала на своих страницах.