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    Как будет выглядеть первая очередь города-спутника Южный. Фото

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    Компания «Город-спутник Южный» на VIII архитектурной биеннале 25 ноября показала, как будет выглядеть первая очередь масштабного проекта.

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    Ввести в эксплуатацию жилые дома первой очереди первого этапа планируется в 2024 году. В 2025–2027 годах планируется построить 2, 3 и 4-ю очереди и завершить первый этап проекта.

    В рамках первой очереди будет возведено жилье, общая площадь квартир в нем составит 41 120 кв. м, детский сад на 160 мест, а также кабинет врача общей практики и спортзал во встроенных помещениях. Встроенные коммерческие помещения займут 600–800 кв. м.

    Дворы будут закрытыми от машин. Площадь озеленения составит 25 процентов от общей площади. Концепция предполагает, что квартал будет расположен фактически в парковой зоне.

    Как рассказала на биеннале директор по связям с общественностью компании «Город-спутник Южный» Евгения Стрельцова, в настоящее время на территории уже ведутся работы. В частности, «Водоканал» проложил и подключил линии, сделаны практически все инженерные сооружения — на территории научно- образовательного и инновационного центра ИТМО Хайпарк.

    ИТМО «Хайпарк» должен стать частью города-спутника Южный в Пушкинском районе. К 2027 году он включит в себя кампус университета, рассчитанный на обучение 3,6 тыс. человек, а также бизнес-инкубаторы и производства, научные центры. Последние будут ориентированы на прикладные исследования в сферах искусственного интеллекта и киберфизических систем, фотоники и квантовых технологий. Стоимость всего проекта оценивается в 41 млрд рублей. В частности, 4,7 млрд готов выделить Петербург. Конкурс на разработку мастер-плана инноцентра выиграло московское бюро RTDA. В основу плана легла концепция, созданная британской компанией Allies and Morrison, — ее выбрали по итогам международного конкурса.

    Город-спутник Южный будет построен восточнее Киевского шоссе, у южной границы города. Проект рассчитан на строительство 4,3 млн кв. м жилья для 134 тыс. человек. Площадь коммерческой недвижимости составит более 1 млн кв. м. Также в новом районе будет создано более 60 тыс. рабочих мест. Общий объем инвестиций в проект составит около 219 млрд рублей.

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