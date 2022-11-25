Как будет выглядеть первая очередь города-спутника Южный. Фото

Компания «Город-спутник Южный» на VIII архитектурной биеннале 25 ноября показала, как будет выглядеть первая очередь масштабного проекта.

Ввести в эксплуатацию жилые дома первой очереди первого этапа планируется в 2024 году. В 2025–2027 годах планируется построить 2, 3 и 4-ю очереди и завершить первый этап проекта.

В рамках первой очереди будет возведено жилье, общая площадь квартир в нем составит 41 120 кв. м, детский сад на 160 мест, а также кабинет врача общей практики и спортзал во встроенных помещениях. Встроенные коммерческие помещения займут 600–800 кв. м.