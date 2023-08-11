Смольный и застройщик договариваются, кто будет оплачивать «социалку» первых очередей города-спутника Южного

Смольный и застройщик первых очередей жилья в городе-спутнике Южном договариваются о том, на каких условиях жилые кварталы будут обеспечены социальной инфраструктурой. На заседании Градостроительной комиссии в июле проект не получил «добро». Это следует из ответа вице-губернатора Николая Линченко координатору движения «Гражданин Пушкин» Александру Беляеву. Застройщик уточнил, что эта информация уже устарела.
Из ответа следует, что 13 июля Градостроительная комиссия рассмотрела обращение компании «Застрой» в отношении территорий, на которых планируется построить первую и вторую очередь жилья города-спутника (ряд участков на территории Лесное). В первой очереди площадь квартир составляет 39,28 тыс. кв. м (без учета балконов и лоджий), а расчетная численность населения — 1403 человека. Срок реализации — 2025 год. Во второй очереди — 167,61 тыс. кв. м жилья, с расчетной численностью населения 5987 человек.
В ответе также констатируется со ссылкой на нормы градостроительного проектирования, что для первой очереди требуется 86 мест в детсадах, 168 мест в школах, а также 37 посещений в смену в амбулаторно-поликлиническом учреждении. Для второй очереди, соответственно, требуется 365 мест в дошкольном учреждении, 718 мест в школе и 158 посещений в смену в поликлинике.
«В рамках анализа представленных материалов <...> проектов жилищного строительства <...> комиссией принято решение отказать в определении условий обеспеченности проектов жилищного строительства <...> объектами обслуживания жилой застройки, а также объектами инженерно-транспортной инфраструктуры в условиях текущей градостроительной ситуации в Санкт-Петербурге».
Градостроительная комиссия при рассмотрении заявок застройщиков отказывает в определении условий обеспеченности в двух случаях: если проект недостаточно обеспечен социальной инфраструктурой с точки зрения норм градпроектирования либо если город не устраивает форма подачи документов, в частности если застройщик предлагает строительство детских садов и школ на условии последующего выкупа их городом за счет бюджета. По информации «Фонтанки», в данном случае речь идет именно об этой ситуации. Источники редакции сообщают, что между сторонами достигнута предварительная договоренность о строительстве социальных объектов застройщиков и передаче их городу на безвозмездной основе, и это будет являться обязательным условием согласования проекта.
«Это устаревшая информация месячной давности, — прокомментировали «Фонтанке» в пресс-службе ООО «Город-спутник Южный» ответ вице-губернатора Александру Беляеву. — Да, при рассмотрении градостроительной документации первых двух жилых очередей города-спутника Южный у Градостроительной комиссии, действительно, появились некоторые вопросы, над которыми мы в настоящее время работаем». Согласно данным СПАРК, ООО «Застрой» Спецзастройщик» принадлежит компании «Город-спутник Южный» (71,25%) и ООО «ИТС» (28,75%). В 2022 году компания показывала, как будет выглядеть первое жилье, которое построят в Южном.