Смольный и застройщик договариваются, кто будет оплачивать «социалку» первых очередей города-спутника Южного

Смольный и застройщик первых очередей жилья в городе-спутнике Южном договариваются о том, на каких условиях жилые кварталы будут обеспечены социальной инфраструктурой. На заседании Градостроительной комиссии в июле проект не получил «добро». Это следует из ответа вице-губернатора Николая Линченко координатору движения «Гражданин Пушкин» Александру Беляеву. Застройщик уточнил, что эта информация уже устарела.

Из ответа следует, что 13 июля Градостроительная комиссия рассмотрела обращение компании «Застрой» в отношении территорий, на которых планируется построить первую и вторую очередь жилья города-спутника (ряд участков на территории Лесное). В первой очереди площадь квартир составляет 39,28 тыс. кв. м (без учета балконов и лоджий), а расчетная численность населения — 1403 человека. Срок реализации — 2025 год. Во второй очереди — 167,61 тыс. кв. м жилья, с расчетной численностью населения 5987 человек.