«Владимир Владимирович, простите меня». Шарлот извинился перед всеми и остался в СИЗО без кудрей

Самарский суд не стал смягчать меру пресечения, избранную ранее для певца Шарлота. Музыкант останется в изоляторе, апелляция была отклонена. Об этом 10 января сообщает портал 63.RU.
Сам Эдуард Шарлот присутствовал на заседании по видеосвязи. Судя по изображению на мониторе, в изоляторе исполнителю остригли главную составляющую его стиля — кудряшки. Молодой человек обратился к суду с речью. В ней он попросил прощения у Владимира Путина, певца SHAMAN, Екатерины Мизулиной, Рамзана Кадырова и всех, кого «вскользь оскорбил». Патриарха Кирилла музыкант назвал иконой церкви и извинился за то, что прибил его портрет.
«ФСБ следит за порядком в РФ. И это факт. Прошу прощения за ошибку, что назвал вас Федеральной службой охраны. Вы полезны и нужны. В пиковый час, когда я был одурманен американской пропагандой, я подвергся мысли сжечь свой паспорт. Это было безрассудно», — заявил Эдуард Шарлот.
Певец вспомнил и другие «прегрешения», в том числе искажение мотива песни «День Победы». «Готов искупить вину, боюсь утонуть в позоре. Моя надежда быть не врагом России, а её гражданином, патриотом», — подчеркнул обвиняемый.