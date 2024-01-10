«Владимир Владимирович, простите меня». Шарлот извинился перед всеми и остался в СИЗО без кудрей

Самарский суд не стал смягчать меру пресечения, избранную ранее для певца Шарлота. Музыкант останется в изоляторе, апелляция была отклонена. Об этом 10 января сообщает портал 63.RU.

Сам Эдуард Шарлот присутствовал на заседании по видеосвязи. Судя по изображению на мониторе, в изоляторе исполнителю остригли главную составляющую его стиля — кудряшки. Молодой человек обратился к суду с речью. В ней он попросил прощения у Владимира Путина, певца SHAMAN, Екатерины Мизулиной, Рамзана Кадырова и всех, кого «вскользь оскорбил». Патриарха Кирилла музыкант назвал иконой церкви и извинился за то, что прибил его портрет.

