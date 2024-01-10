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    «Владимир Владимирович, простите меня». Шарлот извинился перед всеми и остался в СИЗО без кудрей

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    Самарский суд не стал смягчать меру пресечения, избранную ранее для певца Шарлота. Музыкант останется в изоляторе, апелляция была отклонена. Об этом 10 января сообщает портал 63.RU.

    Сам Эдуард Шарлот присутствовал на заседании по видеосвязи. Судя по изображению на мониторе, в изоляторе исполнителю остригли главную составляющую его стиля — кудряшки. Молодой человек обратился к суду с речью. В ней он попросил прощения у Владимира Путина, певца SHAMAN, Екатерины Мизулиной, Рамзана Кадырова и всех, кого «вскользь оскорбил». Патриарха Кирилла музыкант назвал иконой церкви и извинился за то, что прибил его портрет.

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    «ФСБ следит за порядком в РФ. И это факт. Прошу прощения за ошибку, что назвал вас Федеральной службой охраны. Вы полезны и нужны. В пиковый час, когда я был одурманен американской пропагандой, я подвергся мысли сжечь свой паспорт. Это было безрассудно», — заявил Эдуард Шарлот.

    Певец вспомнил и другие «прегрешения», в том числе искажение мотива песни «День Победы». «Готов искупить вину, боюсь утонуть в позоре. Моя надежда быть не врагом России, а её гражданином, патриотом», — подчеркнул обвиняемый.

    Фото: 63.RU | НОВОСТИ САМАРЫ

    В начале декабря в Самаре суд арестовал эксцентричного певца Шарлота до 24 января 2024 года. До этого Ленинский суд Петербурга отправил музыканта в спецприемник на 13 суток. Поводом стало мелкое хулиганство у 77-го отдела полиции. Именно там сотрудник Центра «Э» зарегистрировал рапорт о найденном в интернете ролике, в котором Шарлот сжигает российский паспорт. Туда привезли его после задержания в аэропорту Пулково. Уголовные дела в отношении Шарлота возбудили по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. В основу легли ролики из соцсетей артиста.

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