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    Шарлота отправили в СИЗО до января. В суде певец читал стихи c извинениями перед русским народом

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    Кировский районный суд Самары арестовал эксцентричного певца Шарлота до 24 января 2024 года. Об этом в субботу, 2 декабря, сообщает местное издание 63.RU.

    Фото: Роман Данилкин
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    В ходе заседания музыкант заявил о поддержке спецоперации и прочитал стихи, в которых, как передает КП-Самара, извинился перед русским народом:

    Россия, нагрубил тебе с порога,

    Прошу прощения у русского народа…

    Шарлота арестовали по делу о реабилитации нацизма. «Основания для ареста — Шарлот может повторно уехать из России, продолжить публиковать ролики, реабилитирующие нацизм», — говорится в публикации 63.RU. Певец объяснил свое возвращение в Россию тем, что «своих не бросают», а также тем, что «там плохо <…> Где родился, там и пригодился».

    Алексей Ногинский

    На прошлой неделе Ленинский суд Петербурга отправил музыканта в спецприемник на 13 суток. Поводом стало мелкое хулиганство у 77-го отдела полиции. Именно там сотрудник Центра «Э» зарегистрировал рапорт о найденном в интернете ролике, в котором Шарлот сжигает российский паспорт. Туда привезли его после задержания в аэропорту Пулково. Уголовные дела в отношении Шарлота возбудили по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. В основу легли ролики из соцсетей артиста.

    Фото: Роман Данилкин
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    Накануне стало известно, что певца Шарлота доставили из Петербурга в Самару.

    Фото: Роман Данилкин
    Фото: Роман Данилкин

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    СудШарлот
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