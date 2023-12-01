Певца Шарлота доставили из Петербурга в Самару на арест

Эксцентричному певцу Эдуарду Шарлоту готовятся избрать меру пресечения. Для участия в заседании его привезли на родину, в Самару. Рассматривать материалы будет Кировский районный суд, сообщает 1 декабря ТАСС.



Агентство со ссылкой на суд пишет, что следствие будет ходатайствовать о заключении Шарлота под стражу. Заседание запланировано на субботу, 2 декабря. Ранее в телеграм-каналах появилось видео, на котором Шарлота доставляют из Петербурга в Самару.



На прошлой неделе Ленинский суд Петербурга отправил музыканта в спецприемник на 13 суток. Поводом стало мелкое хулиганство у 77-го отдела полиции. Именно там сотрудник Центра «Э» зарегистрировал рапорт о найденном в интернете ролике, в котором Шарлот сжигает российский паспорт. Туда привезли его после задержания в аэропорту Пулково.

