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    Певца Шарлота доставили из Петербурга в Самару на арест

    1939
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    Эксцентричному певцу Эдуарду Шарлоту готовятся избрать меру пресечения. Для участия в заседании его привезли на родину, в Самару. Рассматривать материалы будет Кировский районный суд, сообщает 1 декабря ТАСС.

    Агентство со ссылкой на суд пишет, что следствие будет ходатайствовать о заключении Шарлота под стражу. Заседание запланировано на субботу, 2 декабря. Ранее в телеграм-каналах появилось видео, на котором Шарлота доставляют из Петербурга в Самару.

    На прошлой неделе Ленинский суд Петербурга отправил музыканта в спецприемник на 13 суток. Поводом стало мелкое хулиганство у 77-го отдела полиции. Именно там сотрудник Центра «Э» зарегистрировал рапорт о найденном в интернете ролике, в котором Шарлот сжигает российский паспорт. Туда привезли его после задержания в аэропорту Пулково.

    Уголовные дела в отношении Шарлота возбудили по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. В основу легли ролики из соцсетей артиста.

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    Гость01 Дек 2023 в 16:54
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