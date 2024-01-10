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    В Москве офицеров ФСБ подозревают в получении взятки от католического священника

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    В Москве двух офицеров ФСБ подозревают в получении взятки от католического священника. Как сообщает 9 января ТАСС со ссылкой на материалы дела, военное следствие предъявило обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) двум полковникам ведомства. Сейчас они арестованы.

    По версии следствия, офицееры с марта по октябрь 2023 года получили 20 млн рублей от настоятеля католического храма святого Людовика на Малой Лубянке. Взамен они обещали решение в его пользу дела в арбитраже.

    Офицеры признали вину, но считают, что их действия стоит квалифицировать как мошенничество (статья 159 УК РФ).

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    Гость10 Янв 2024 в 01:03
    СДД
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