РБК: «Союзмультфильм» обратился в СКР из-за прав американской компании на «Чебурашку»

Киностудия «Союзмультфильм» попросила следственные органы проверить правомерность заключенных контрактов с американской компанией La Roubine, которые касаются международных прав на бренд «Чебурашка». Об этом во вторник, 9 января, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу киностудии.

«В настоящее время указанная проверка проводится», — рассказали изданию в «Союзмультфильме».



На киностудии уточнили, что это не первое разбирательство с участием этой американской компании. Ранее La Roubine пыталась доказать свое право на владение персонажами анимационных фильмов студии «Экран» — Котом Леопольдом и Крошкой Енотом.

