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    РБК: «Союзмультфильм» обратился в СКР из-за прав американской компании на «Чебурашку»

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    Киностудия «Союзмультфильм» попросила следственные органы проверить правомерность заключенных контрактов с американской компанией La Roubine, которые касаются международных прав на бренд «Чебурашка». Об этом во вторник, 9 января, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу киностудии.

    «В настоящее время указанная проверка проводится», — рассказали изданию в «Союзмультфильме».

    На киностудии уточнили, что это не первое разбирательство с участием этой американской компании. Ранее La Roubine пыталась доказать свое право на владение персонажами анимационных фильмов студии «Экран» — Котом Леопольдом и Крошкой Енотом.

    В ГСУ СК по Москве отказались от комментариев, пишет РБК.

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