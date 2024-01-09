Климатологи ждут рекордно жаркий год и более «нервные» смены погоды

Эксперты прогнозируют, что 2024 год может стать самым жарким в истории из-за феномена Эль-Ниньо, который в прошедшем году уже привел к рекордной засухе на Амазонке. В России, по мнению климатолога Алексея Кокорина, заметна будет не столько жара, сколько более резкие смены погоды.



По ранним прогнозам, в 2024 году средняя глобальная температура вырастет на 1,3–1,6 градуса Цельсия, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на специалистов. В 2023 году средняя температура была примерно на 1,4 градуса выше, чем в доиндустриальную эпоху. Основной причиной являются климатические изменения, связанные со сжиганием ископаемого топлива и увеличением количества парниковых газов в атмосфере, отмечает издание, но значительную роль играет также феномен Эль-Ниньо, для которого характерно повышение температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. По словам старшего научного сотрудника Национального управления океанических и атмосферных исследований США Майкла Макфадена, такой рост температуры может привести к разрушительным последствиям, передает 9 января ТАСС.