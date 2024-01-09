Климатологи ждут рекордно жаркий год и более «нервные» смены погоды

Эксперты прогнозируют, что 2024 год может стать самым жарким в истории из-за феномена Эль-Ниньо, который в прошедшем году уже привел к рекордной засухе на Амазонке. В России, по мнению климатолога Алексея Кокорина, заметна будет не столько жара, сколько более резкие смены погоды.
По ранним прогнозам, в 2024 году средняя глобальная температура вырастет на 1,3–1,6 градуса Цельсия, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на специалистов. В 2023 году средняя температура была примерно на 1,4 градуса выше, чем в доиндустриальную эпоху. Основной причиной являются климатические изменения, связанные со сжиганием ископаемого топлива и увеличением количества парниковых газов в атмосфере, отмечает издание, но значительную роль играет также феномен Эль-Ниньо, для которого характерно повышение температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. По словам старшего научного сотрудника Национального управления океанических и атмосферных исследований США Майкла Макфадена, такой рост температуры может привести к разрушительным последствиям, передает 9 января ТАСС.
В России аномальная жара вряд ли будет заметна, заявил в интервью РИА «Новости» климатолог Алексей Кокорин, однако погода будет сменяться более «нервно». Явление «Эль-Ниньо началось в начале лета 2023 года. Если оно продлится полтора-два года, то завершится в середине 2025-го. Это значит, если 2024 год целиком попадает под Эль-Ниньо, то, может быть, он и будет самым теплым», — цитирует Кокорина агентство. Также, по его словам, на текущий год, скорее всего, придется пик 11-летнего цикла Солнца. Влияние солнечной активности раза в 3–4 меньше, чем Эль-Ниньо, но «оно есть».
О начале уникального явления Эль-Ниньо ученые объявили в июне 2023 года. Из-за него в июле планета Земля пережила самый жаркий день за всю историю наблюдений. Феномен также стал причиной сильнейшей за 121 год засухи на Амазонке, значительного увеличения осадков на юго-востоке Бразилии и Уругвае, а также понижения уровня морского льда. Последнее может повлиять на течения на севере Атлантики, что может повлечь более сильные шторма по всей Европе.