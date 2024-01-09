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    Кино

    Министр культуры рассказала, сколько россиян сходили в кино на праздниках, какой рекорд поставили

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    Министр культуры Ольга Любимова 9 января подвела итоги новогодним праздникам. В своем телеграм-канале она рассказала, что за каникулы в кинотеатрах России «побывало 14,8 миллиона человек, а кассовые сборы превзошли результат прошлого года на 1,3 млрд и составили рекордные 5,8 млрд рублей».

    Больше всего денег собрал «Холоп 2» Клима Шипенко — 2,6 миллиарда рублей, его посмотрели 6,5 миллиона зрителей. Вторую строчку заняли «Бременские музыканты» Алексея Нужного, заработавшие 1,96 миллиарда на 5,1 миллиона зрителей. Третью — мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли» с 614 миллионами рублей, которые принесли 1,8 миллиона зрителей. Сеансов этих фильмов было в разы, а то и в десяток раз больше, чем у ближайшего преследователя — зарубежного фильма «Феррари».

    По информации на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), в новогодние праздники средняя цена билета поднялась с 346–320 предпраздничных до 391 рубля.

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