Мажорка превращается в тыкву: перевоспитание плохой девочки в сиквеле «Холопа»

«
В финале первого фильма перековавшийся мажор Гриша сам брал в руки плетку и демонстрировал готовность воспитывать таких же гадких мажоров, каким он был раньше. Однако в сиквеле авторы даже не скрывают, что настоящего-то, нутряного перевоспитания так и не произошло, во всяком случае образ жизни героя ничуть не изменился. Мы видим Гришу сначала в понтовом ресторане возле Петропавловской крепости, потом в бассейне с блондинкой на фоне дубайских небоскребов, где он манкирует своими обязанностями по управлению отцовским бизнесом (на базе «потемкинской» деревни, где проходило реалити-шоу в первом «Холопе», герой Александра Самойленко теперь открыл экоотель). «Недоработал я с Гришей», — признается уже во второй половине сиквела герой Ивана Охлобыстина, психолог, которому принадлежит идея воспитательного реалити-шоу.
Проблема в том, что доработать до окончательного, ощутимого результата по этой методике невозможно в принципе: поскольку герои погружаются в не очень искусную имитацию «исторической» реальности (где отовсюду торчат уши современности, вроде красных трусов героини Александры Бортич в первом «Холопе»), то и перевоспитание у них фальшивое. Это скорее такая же симуляция нравственного перерождения, как и окружающие подопытных актеры в зипунах или, наоборот, кринолинах.
Типичное мажорское поведение, как объясняется в «
Главное новшество сиквела состоит в замене мальчика на девочку, под которую подводится неуклюжая теоретическая база: поскольку женщина устроена иначе, чем мужчина, то в новом реалити-шоу нужно работать с главным женским качеством. При обсуждении вопроса, какое же женское качество следует считать главным, в диалоге делается пауза для шутки, звучащей из мужских уст: «Глупость?» (в этот момент полный зал кинотеатра «Аврора» даже не подумал усмехнуться). Но нет, таким качеством авторы «Холопа» назначают веру в чудо и сказку, а потому испытания для героини разворачиваются по драматургической модели «Золушки». Ближе к финалу концепция немного меняется и кто-то рассудительно замечает: «Что женщины ценят больше, чем сказку? Правду!»
Автор: Central Partnership
Однако правда жизни и убедительность характера героини Тарасовой (которой позже «мажоролог»-Охлобыстин поставит типовой диагноз — «острый аффективно-депрессивный нарциссизм») проявляются только в начальных сценах «
Тем не менее затея продюсеров «Холопа» на каникулах срубить бабла, особо не напрягаясь, сработала (фильм уже собрал в прокате 2 миллиарда. — Прим. ред.), поскольку сиквел задействует тот же самый психологический механизм кассовой привлекательности. Это прежде всего злорадство простого, среднеобеспеченного и законопослушного зрителя при виде того, как пресыщенная золотая молодежь, не знающая берегов, принудительно переодевается в рубище и подвергается публичной порке, к сожалению, только фигуральной.
В «
Второй этап воспитания, такой же вымученный и предсказуемый, происходит во дворце у «прынца», которого берется изображать сам Гриша, записав на всякий случай на ладони французское слово «конфуз». Французскую фразу пытается выучить и Катя, чтобы как следует представиться папе принца, но юмористического эффекта от ее лингвистических потуг — ноль, как и от шуток типа «Мажорка превращается в тыкву». Если в первом «Холопе» трио сценаристов (Дарья Грацевич, Антон Морозенко, Дмитрий Пермяков) еще было хоть как-то захвачено оригинальностью идеи и честно старалось рассмешить (пусть и с переменным успехом), то второй написан как из-под палки, иногда чуть ли не с буквальным повторением старых диалогов и унылым дидактическим месседжем о бессмысленности жизни ради одного лишь материального благосостояния: «Вот представь, у тебя было всё, а теперь нет ничего. И ради чего тогда жить? — А ты ради этого жила?».
Разумеется, заканчивается картина многообещающим титром «Холоп…» с тремя бриллиантовыми звездочками в конце, хотя чтобы выбраться в вероятном триквеле из накатанной драматургической колеи на новые просторы, продюсерам придется применить шоковые меры воздействия и слегка подпалить пятки спустившим рукава сценаристам.
Лидия Маслова, специально для «Фонтанки.ру»