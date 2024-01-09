В новогодние праздники заболеваемость коронавирусом в России снизилась почти на 60%

Заболеваемость коронавирусом в России резко пошла на спад после встречи Нового года. За минувшую неделю показатель уменьшился на 56,4%, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные в Федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
Согласно предоставленным данным, за прошедшую неделю заболеваемость на 100 тысяч населения составила 16,4 и снизилась в сравнении с предыдущей неделей на 56,4%. Положительная динамика наблюдается во всех субъектах РФ, подчеркнули в штабе.
Так, с 1 по 7 января на территории страны были госпитализированы 3 086 человек с коронавирусом, что на 49% меньше в сравнении с предыдущей неделей.
При этом еще недавно ситуация с вирусом вновь вызывала тревожность в Петербурге — за неделю декабря вирус стал причиной смерти 50 человек. Также петербургские врачи спасли от последствий коронавируса подростков: к них болезнь вызвала паралич голосовых связок. В конце декабря в медицинские учреждения Петербурга поступили более 10 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» с обновленным антигенным составом. Прививка остается бесплатной.