В новогодние праздники заболеваемость коронавирусом в России снизилась почти на 60%

Заболеваемость коронавирусом в России резко пошла на спад после встречи Нового года. За минувшую неделю показатель уменьшился на 56,4%, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные в Федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Согласно предоставленным данным, за прошедшую неделю заболеваемость на 100 тысяч населения составила 16,4 и снизилась в сравнении с предыдущей неделей на 56,4%. Положительная динамика наблюдается во всех субъектах РФ, подчеркнули в штабе.

Так, с 1 по 7 января на территории страны были госпитализированы 3 086 человек с коронавирусом, что на 49% меньше в сравнении с предыдущей неделей.