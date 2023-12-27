В Петербурге появилась обновленная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт»

Более 10 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» с обновленным антигенным составом уже поступили в медицинские учреждения Петербурга. Об этом 27 декабря сообщили «Фонтанке» в пресс-службе комитета по здравоохранению.

«11 тысяч доз поступило в город», — рассказали в комздраве, отметив, что теперь закупкой вакцины занимаются районные администрации.

Пока что «Спутник Лайт» доступен не во всех поликлиниках города, во многих районах был закуплена вакцина «Конвасэл». Прививка остается бесплатной.

Осенью 2023 года глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об утрате эффективности «Спутника V» против нового штамма, новый вариант поступит не раньше марта 2024 года. Однако в декабре началась отгрузка однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» — сотрудники центра обновили антигенный состав препарата и провели клинические испытания. Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что регионы начали закупать «Спутник Лайт».