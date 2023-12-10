Стало известно, когда начнут отгружать обновленный «Спутник Лайт»

Больше сотни тысяч доз вакцины против коронавируса с обновленным составом «Спутник Лайт» готовы к отгрузке. Минздрав уже согласовал новый рецепт, заявил РИА Новости директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.



Как сообщил 10 декабря Гинцбург, Минздрав уже согласовал новый состав, инструкция изменена. 11 декабря Росздравнадзор должен будет согласовать упаковку. И после этого в электронную систему учета можно будет внести уже готовые 135 тысяч доз нового «Спутника Лайт».

Отгрузка в регионы, по словам ученого, начнется уже в понедельник — вторник.