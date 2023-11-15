Гинцбург заявил, что обновленная вакцина «Спутник лайт» может появиться в декабре

В России завершились клинические испытания обновленной вакцины от коронавируса «Спутник». В гражданский оборот «Спутник лайт» может поступить уже в первой декаде декабря, заявил 15 ноября РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
По словам Гинцбурга, осталось написать отчет по итогам испытаний, после чего, если Министерство здравоохранения даст разрешение, вакцина станет доступна с 10–15 декабря.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что в нынешнем сезоне нет необходимости прививаться от коронавируса. Риски по осложнениям болезни позволяют избежать обязательной вакцинации.
Александр Гинцбург в интервью изданию «Газета.RU» говорил, что новый вариант вакцины «Спутник V» поступит в гражданский оборот не раньше марта 2024 года. До этого момента, по его словам, «прививаться от коронавируса нечем, не считая вакцин «Конвасэл» и «ЭпиВакКорона».