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    Гинцбург заявил, что обновленная вакцина «Спутник лайт» может появиться в декабре

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    В России завершились клинические испытания обновленной вакцины от коронавируса «Спутник». В гражданский оборот «Спутник лайт» может поступить уже в первой декаде декабря, заявил 15 ноября РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

    По словам Гинцбурга, осталось написать отчет по итогам испытаний, после чего, если Министерство здравоохранения даст разрешение, вакцина станет доступна с 10–15 декабря.

    Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что в нынешнем сезоне нет необходимости прививаться от коронавируса. Риски по осложнениям болезни позволяют избежать обязательной вакцинации.

    Александр Гинцбург в интервью изданию «Газета.RU» говорил, что новый вариант вакцины «Спутник V» поступит в гражданский оборот не раньше марта 2024 года. До этого момента, по его словам, «прививаться от коронавируса нечем, не считая вакцин «Конвасэл» и «ЭпиВакКорона».

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