Гинцбург заявил, что обновленная вакцина «Спутник лайт» может появиться в декабре

В России завершились клинические испытания обновленной вакцины от коронавируса «Спутник». В гражданский оборот «Спутник лайт» может поступить уже в первой декаде декабря, заявил 15 ноября РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.



По словам Гинцбурга, осталось написать отчет по итогам испытаний, после чего, если Министерство здравоохранения даст разрешение, вакцина станет доступна с 10–15 декабря.



Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что в нынешнем сезоне нет необходимости прививаться от коронавируса. Риски по осложнениям болезни позволяют избежать обязательной вакцинации.

