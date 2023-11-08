Роспотребнадзор: вакцинация от COVID-19 в этом сезоне не нужна. Академик Гинцбург говорил, что «прививаться почти нечем»

В нынешнем сезоне нет необходимости прививаться от коронавируса. Риски по осложнениям болезни позволяют избежать обязательной вакцинации. Об этом 8 ноября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках «правительственного часа» в Совете Федерации, пишет РИА Новости.



По ее словам, возможные осложнения COVID-19 и риски смерти позволяют не требовать иммунизации населения.



При этом стоит пройти вакцинацию против гриппа, добавила Попова.



Ранее академик РАН и глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург в интервью изданию Газета.RU рассказал, что новый вариант вакцины «Спутник V» поступит в гражданский оборот не раньше марта 2024 года. До этого момента, по его словам, «прививаться от коронавируса нечем, не считая вакцин «Конвасэл» и «ЭпиВакКорона».