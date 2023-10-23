«Вакцинироваться, получается, нечем». Академик Гинцбург рассказал об утрате эффективности «Спутника V» против нового штамма

Новый вариант вакцины против COVID-19 «Спутник V» поступит в гражданский оборот не раньше марта 2024 года. До этого момента прививаться нечем, не считая вакцин «Конвасэл» и «ЭпиВакКорона», об этом в интервью изданию Газета.RU рассказал академик РАН, глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург. «Получается, что нечем. Если не считать «Конвасэла» и новосибирской «ЭпиВакКороны». Регистрационные удостоверения у этих вакцин есть. О «КовиВаке» уже давно ничего не слышно», — заявил Александр Гинцбург, отвечая на вопрос, чем же сейчас вакцинироваться от коронавируса.

Комментируя вакцины на основе N-белка, которые предлагают россиянам в клиниках, Гинцбург пояснил, что антитела действительно образуются, «но они никакого отношения к защите не имеют».

Вакцина не успевает за коронавирусом

По его словам, пандемия не закончилась. Уже почти четыре года люди живут с ковидом, который постоянно эволюционирует. Он отметил, что оригинальный «Спутник V» на основе уханьского штамма защищал россиян на протяжении двух лет, с августа 2020 года до июля 2022-го. С середины прошлого лета, когда появились новые штаммы ковида, «омикрон» 1, 2 и 3, эффективность вакцины упала в восемь раз. Когда появился «омикрон» 4, 5 — эффективность вакцины упала в 20 раз. В январе 2023 года был выявлен XBB.1.5-вариант «омикрона», более известный как «кракен», тогда «Спутник» перестал защищать совсем, уверен академик.

На данный момент проводятся клинические испытания вакцины на основе XBB.1.5. 10 декабря ожидается получение регистрационного удостоверение. После этого центр сможет запускать серийное производство и проверять вакцины. В итоге ввод нового препарата в гражданский оборот планируется на март 2024 года. Исследователь допускает, что к этому времени появится новый вариант коронавируса, и тогда обновленный «Спутник» станет менее эффективным. Назальной вакцины не предвидится Гинцбург напомнил, что в ноябре 2021 года президент РФ Владимир Путин дал устное распоряжение выделить Центру Гамалеи деньги на широкие исследования назальной вакцины. Именно ей прививался глава государства. По словам специалиста, лишь три месяца назад Минздрав сообщил, что Центру нужно готовить заявку на госзадание по назальной вакцине. Однако Российская академия наук посчитала, что актуальности назальной вакцины от XBB.1.5 нет, из-за чего деньги на это исследование оказались заблокированы.

Единственный способ прервать цепочку передачи вируса Эта вакцина, в отличие от традиционного «Спутника», вводится в нос, из-за чего она дает стерильный иммунитет, уверен Гинцбург. Это означает, что человек, вакцинированный таким образом, не является переносчиком возбудителя, а тот, кто вакцинировался с помощью прививки, является. По сути, привитый защищает себя, но из носоглотки он может выделять вирус и заражать других, напомнил академик. Локдаун нужен, но его можно было избежать Режим самоизоляции, ношение масок и перчаток являются действенными способами справиться с вирусом при условии, что вакцины еще нет, считает он. Такой режим был объявлен в регионах России весной 2020 года. Как признался Гинцбург, 20 апреля, когда он вместе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко докладывал Путину об успехах в создании вакцины, в Институте Гамалеи вакцина уже была.

Он считает, что если подобное повторится, то время от создания вакцины до ввода ее в гражданский оборот можно сократить до 40–45 дней. Для этого необходимо создать банк прототипов вакцинных препаратов против инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Ученый пояснил, что РФ создала первую вакцину от коронавируса COVID-19, поскольку в холодильнике в Центре лежала вакцина против другого коронавируса, который вызвал вспышку Ближневосточного респираторного синдрома (MERS).