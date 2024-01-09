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    Завод Hyundai возобновил работу после почти двухлетнего перерыва

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    Завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Петербурге вышел из простоя 9 января. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе компании. Предприятие работает в одну смену, пока там будут обучать персонал и обслуживать оборудование.

    Сейчас на заводе работает 800 человек. «После оптимизации штата в феврале 2023 года у нас осталась примерно одна смена. Сегодня занимаемся обучением персонала и обслуживанием оборудования», — сообщил представитель «ХММР».

    Завод Hyundai в марте 2022 года остановил производство из-за проблем с поставками комплектующих. В конце 2022 года предприятие сократило две трети сотрудников.

    В конце декабря стало известно, что завод Hyundai в Петербурге будет продан ООО «Арт-Финанс», принадлежащему экс-гендиректору дилерской группы «Авилон» Андрею Павловичу.

    Запустить сборку автомобилей на бывшем заводе Hyundai в Петербурге планируется до середины 2024 года, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

    Ранее «Фонтанка» сообщала, что выпуск автомобилей на предприятии может возобновиться уже в первом квартале. Вероятно, сначала машины будут собирать из оставшихся компонентов, но под китайским брендом. В числе возможных вариантов называют GAC и BAIC.

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    Комментарии 54

    Гость09 Янв 2024 в 13:54
    Danynahyi
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