Завод Hyundai возобновил работу после почти двухлетнего перерыва

Завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Петербурге вышел из простоя 9 января. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе компании. Предприятие работает в одну смену, пока там будут обучать персонал и обслуживать оборудование.



Сейчас на заводе работает 800 человек. «После оптимизации штата в феврале 2023 года у нас осталась примерно одна смена. Сегодня занимаемся обучением персонала и обслуживанием оборудования», — сообщил представитель «ХММР».

Завод Hyundai в марте 2022 года остановил производство из-за проблем с поставками комплектующих. В конце 2022 года предприятие сократило две трети сотрудников.