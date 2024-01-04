Минпромторг: на бывшем заводе Hyundai в Петербурге должны начать сборку авто до середины 2024 года

Запустить сборку автомобилей на бывшем заводе Hyundai в Петербурге планируется до середины 2024 года, передает 3 января ТАСС. Об этом агентству заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на Международной выставке-форуме «Россия».
«Что касается Hyundai, мы рассчитываем, что <...> будет до середины 2024 года начата сборка автомобилей», — сказал Мантуров в интервью.
Напомним, завод Hyundai работал в Петербурге с 2010 года до весны 2022-го. Предприятие выпускало модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.
Ранее «Фонтанка» сообщала, что завод выйдет из простоя после новогодних праздников. Вероятно, сначала машины будут собирать из оставшихся компонентов, но под китайским брендом. В числе возможных вариантов называют GAC и BAIC.