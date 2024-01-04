Минпромторг: на бывшем заводе Hyundai в Петербурге должны начать сборку авто до середины 2024 года

Запустить сборку автомобилей на бывшем заводе Hyundai в Петербурге планируется до середины 2024 года, передает 3 января ТАСС. Об этом агентству заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на Международной выставке-форуме «Россия».



«Что касается Hyundai, мы рассчитываем, что <...> будет до середины 2024 года начата сборка автомобилей», — сказал Мантуров в интервью.



Напомним, завод Hyundai работал в Петербурге с 2010 года до весны 2022-го. Предприятие выпускало модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.

