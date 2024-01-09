Кряквы решили заняться сексом в 30-градусный мороз. Бёрдвотчеры в шоке

Любопытную сцену наблюдали любители природы в Приозерске на севере Ленинградской области. Живущие в Вуоксе утки решили продолжить род в 30-градусный мороз. Об этом 9 января рассказывает фотограф-натуралист Антон Кубышкин в сообществе «Птицы СПб и России» во «ВКонтакте».
«Ну и Рождество выдалось! Кряквы решили оторваться по полной. Несмотря на то, что в целом крякв немало, но, на удивление, я вижу это первый раз», — пишет фотограф.
Процесс спаривания длился минуту или две, хотя у многих птиц он занимает 1–2 секунды. Самец прихватил самочку за хохолок и время от времени притапливал в воде, а затем ретировался.
«Очень интересно, конечно, было наблюдать в мороз под тридцать такой древний метод согреться. А может, они и не грелись вовсе? Может, кряквы уже почувствовали наступающее потепление, а как знать, может, и раннюю весну?» — рассуждает Антон Кубышкин.
Обычно утки выводят птенцов весной. В это время водители регулярно останавливают движение, чтобы увести с дороги мать с птенцами. Побудить крякв к спариванию в мороз могло яркое солнце и заметное увеличение продолжительности светового дня. Это явление называется фотопериодизм, объясняет биолог Павел Глазков.