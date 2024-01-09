Кряквы решили заняться сексом в 30-градусный мороз. Бёрдвотчеры в шоке

Любопытную сцену наблюдали любители природы в Приозерске на севере Ленинградской области. Живущие в Вуоксе утки решили продолжить род в 30-градусный мороз. Об этом 9 января рассказывает фотограф-натуралист Антон Кубышкин в сообществе «Птицы СПб и России» во «ВКонтакте».

«Ну и Рождество выдалось! Кряквы решили оторваться по полной. Несмотря на то, что в целом крякв немало, но, на удивление, я вижу это первый раз», — пишет фотограф.



Процесс спаривания длился минуту или две, хотя у многих птиц он занимает 1–2 секунды. Самец прихватил самочку за хохолок и время от времени притапливал в воде, а затем ретировался.

