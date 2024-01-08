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    Первоклассник поехал из лагеря под Петербургом в реанимацию. Ему на голову упал шкаф

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    Отдых в детском лагере под Петербургом закончился для восьмилетнего мальчика реанимацией. Как стало известно «Фонтанке» 8 января, на ребенка упал шкаф.

    По предварительным данным, всё произошло в лагере «Алые паруса» накануне в обед. В понедельник первоклассника доставили в детскую городскую больницу. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, перелом височной и скуловой костей, а также другие травмы, связанные с головой.

    Сейчас мальчик находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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