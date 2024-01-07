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    Появилось видео вспыхнувшей «Газели» в Петроградском районе

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    6 комментариев
    Фото: читатель «Фонтанки»
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    В ночь на 7 января в Петроградском районе Санкт-Петербурга вспыхнула «Газель» ГБУ «Ленсвет». «Фонтанка» публикует кадры тушения машины.

    читатель «Фонтанки»

    По информации пресс-службы ГУ МЧС России по региону, пожар произошел в 1:25 по адресу улица Профессора Попова, дом 30. Уточняется, что огонь вспыхнул в кабине и моторном отсеке на площади, площадь горения составила 2 квадратных метра.

    К ликвидации пожара были привлечены 2 единицы техники и 10 человек личного состава МЧС. Пожар был потушен в 1:54. Как уже писала «Фонтанка», сведения о пострадавших не поступали.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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