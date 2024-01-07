Один чуть не утонул, другая травмировалась: поход в бассейн стал настоящим испытанием для двух юных петербуржцев

За пару дней в Петербурге произошло как минимум два несчастных случая в бассейнах. Оба пострадавших — несовершеннолетние, стало известно «Фонтанке» 7 января.

По предварительным данным, вечером 6 января в бассейне на улице Софийской ребенок упал в воду и и чуть не утонул. Мальчика 2020 года рождения с признаками утопления доставили в больницу. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

На следующий день 17-летняя девушка получила травму ноги, катаясь на водяной горке в аквапарке на севере города. У нее диагностировано закрытое повреждение голеностопного сустава. Состояние девушки оценивается как удовлетворительное.