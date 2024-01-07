Каждому по баллу. В РЖД пообещали бонусы пассажирам, ехавшим из Самары в Петербург без отопления

Пассажиры поезда № 047 Самара — Санкт-Петербург, которые ехали в сидячем вагоне без отопления в 30-градусный мороз, получат бонусные баллы. Об этом 7 января сообщает РБК со ссылкой на дочернее предприятие РЖД — «Федеральную пассажирскую компанию».



В компании рассказали, что каждому пассажиру вагона, где был «нарушен температурный режим», начислят по 7000 бонусных баллов. На роликах в соцсетях хорошо видно, что окна в вагоне заледенели.



«"Федеральная пассажирская компания" приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства», — цитирует заявление оператора издание.