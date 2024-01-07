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    Каждому по баллу. В РЖД пообещали бонусы пассажирам, ехавшим из Самары в Петербург без отопления

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    Пассажиры поезда № 047 Самара — Санкт-Петербург, которые ехали в сидячем вагоне без отопления в 30-градусный мороз, получат бонусные баллы. Об этом 7 января сообщает РБК со ссылкой на дочернее предприятие РЖД — «Федеральную пассажирскую компанию».

    В компании рассказали, что каждому пассажиру вагона, где был «нарушен температурный режим», начислят по 7000 бонусных баллов. На роликах в соцсетях хорошо видно, что окна в вагоне заледенели.

    «"Федеральная пассажирская компания" приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства», — цитирует заявление оператора издание.

    Ранее о том, в каких условиях пришлось ехать пассажирам вагона № 15, рассказал телеграм-канал «Осторожно, новости». Из Самары поезд отправился вечером 6 января. Ночь пассажиры провели без тепла, одеяла им не выдали, жалобы начальнику поезда эффекта не возымели, пересесть в другой вагон не удалось.

    Журналисты отмечают, что жалобы пассажиров в РЖД тоже не увенчались успехом, однако на ситуацию обратила внимание Приволжская транспортная прокуратура. В пресс-службе ведомства сообщили о начале проверки.

    «По предварительным данным, в одном из вагонов поезда было допущено понижение температуры до плюс 17 градусов. В пути следования нормальный температурный режим восстановлен», — говорится в сообщении.

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