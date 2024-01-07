Каждому по баллу. В РЖД пообещали бонусы пассажирам, ехавшим из Самары в Петербург без отопления

Пассажиры поезда
В компании рассказали, что каждому пассажиру вагона, где был «нарушен температурный режим», начислят по 7000 бонусных баллов. На роликах в соцсетях хорошо видно, что окна в вагоне заледенели.
«"Федеральная пассажирская компания" приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства», — цитирует заявление оператора издание.
Ранее о том, в каких условиях пришлось ехать пассажирам вагона
Журналисты отмечают, что жалобы пассажиров в РЖД тоже не увенчались успехом, однако на ситуацию обратила внимание Приволжская транспортная прокуратура. В пресс-службе ведомства сообщили о начале проверки.
«По предварительным данным, в одном из вагонов поезда было допущено понижение температуры до плюс 17 градусов. В пути следования нормальный температурный режим восстановлен», — говорится в сообщении.