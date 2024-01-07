Представлявшая Петербург на соревнованиях шорт-трекистка скончалась в возрасте 20 лет

Российская шорт-трекистка Анастасия Середа скончалась в возрасте 20 лет . Об этом в ночь на 7 января сообщил в соцсетях Союз конькобежцев России.

Организация выразила соболезнования родным и близким спортсменки.



Ее личный тренер Марина Яшина сообщила, что девушка за месяц до смерти была госпитализирована с инфекционным заболеванием.



«Спортсменка заболела месяц назад, ее положили с инфекционным заболеванием в больницу Уфы. Мы все надеялись, что всё будет нормально, но, к сожалению, вчера она умерла. Точный диагноз мне неизвестен», — цитирует тренера ТАСС.

