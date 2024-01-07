Представлявшая Петербург на соревнованиях шорт-трекистка скончалась в возрасте 20 лет

Российская шорт-трекистка Анастасия Середа скончалась в возрасте
«Большую утрату понесла конькобежная семья — не стало Анастасии Середы», — говорится в сообщении.
Организация выразила соболезнования родным и близким спортсменки.
Ее личный тренер Марина Яшина сообщила, что девушка за месяц до смерти была госпитализирована с инфекционным заболеванием.
«Спортсменка заболела месяц назад, ее положили с инфекционным заболеванием в больницу Уфы. Мы все надеялись, что всё будет нормально, но, к сожалению, вчера она умерла. Точный диагноз мне неизвестен», — цитирует тренера ТАСС.
На странице союза во «ВКонтакте» к соболезнованиям присоединяются десятки людей.
«Почти месяц ребенок боролся за жизнь. Надеялись и верили, молились… Чуда не случилось. Ушла… Прекрасный, добрый, светлый мир ты дарила окружающим. Пусть вечный свет озаряет твою душу», — написала в комментариях одна из подписчиц Елена.
Конькобежку похоронят 7 января в родном городе — столице Мордовии Саранске. Спортсменка начинала свою карьеру, представляя на соревнованиях республику, но главные медали в карьере она завоевала в составе команды из Петербурга. Так, в октябре 2022 года Середа победила на первом этапе Кубка России в эстафете на 3000 метров.