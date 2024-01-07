    Сейчас

    -17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -17˚C

    Небольшая облачность, Снег

    Ощущается как -21

    1 м/с, ю-з

    769мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd89.69eur99.19

    Холода такие, что у птиц покрываются инеем и еда, и ресницы

    2062
    8 комментариев
    Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России
    ПоделитьсяПоделиться

    Как птицы переживают зиму? Петербургские фотографы отвечают на этот вопрос своими кадрами.

    Фото: Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб
    ПоделитьсяПоделиться

    Антон Кубышкин напоминает, что сейчас птицам тяжело, и им можно помочь подкормкой. Так, синичка получила ягоду (которая сразу покрылась инеем), а сойка — орешек.

    «Снег на ресницах бывает даже у птиц», — рассказывают в центре реабилитации диких животных «Сирин».

    Петербурженка Оксана прогулялась вдоль Суздальских озёр. Послушайте, как звонко там щебечут птицы, как будто уже весна. «Здесь много птичьих кормушек. Воробьи и синички по-настоящему радуются людской доброте и щедрости», — рассказывает Оксана.

    А у зимородка и в минус 28 удачная рыбалка.

    В парке Сосновка фотографу Юлии повезло встретить белоспинного дятла, а ему — найти угощение.

    Птиц в Петербурге рекомендуется подкармливать начиная с ноября. Как это правильно делать, читайте на «Фонтанке».

    Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России
    Фото: Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПтицыПтицы в городеПрирода
    ЛАЙК8
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 8

    Гость07 Янв 2024 в 01:50
    Прекрасные создания 🦉
    +3−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close