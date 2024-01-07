Холода такие, что у птиц покрываются инеем и еда, и ресницы

Как птицы переживают зиму? Петербургские фотографы отвечают на этот вопрос своими кадрами.
Антон Кубышкин напоминает, что сейчас птицам тяжело, и им можно помочь подкормкой. Так, синичка получила ягоду (которая сразу покрылась инеем), а сойка — орешек.
«Снег на ресницах бывает даже у птиц», — рассказывают в центре реабилитации диких животных «Сирин».
Петербурженка Оксана прогулялась вдоль Суздальских озёр. Послушайте, как звонко там щебечут птицы, как будто уже весна. «Здесь много птичьих кормушек. Воробьи и синички по-настоящему радуются людской доброте и щедрости», — рассказывает Оксана.
А у зимородка и в минус 28 удачная рыбалка.
В парке Сосновка фотографу Юлии повезло встретить белоспинного дятла, а ему — найти угощение.
Птиц в Петербурге рекомендуется подкармливать начиная с ноября. Как это правильно делать, читайте на «Фонтанке».