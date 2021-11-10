Петербуржцам рассказали, как правильно кормить птиц зимой

Специалисты напоминают, что зимнюю подкормку птиц обычно принято начинать в День Зиновия Синичника («Синичкин день») — 12 ноября. При хорошей погоде и отсутствии снежного покрова кормить птиц не стоит — так можно спровоцировать их задержку на миграционных путях.
При этом очень важно выбрать правильный корм — не любая подкормка принесет пользу пернатым.
Универсальный корм для большинства посетителей кормушек — это семена подсолнечника. Они высококалорийны, хорошо усваиваются и являются важным источником энергии для мелких птиц. Можно использовать как неочищенные, так и очищенные, но ни в коем случае не жареные и не соленые.
Также птиц можно кормить орехами (очищенными или расколотыми), арахисом (необжаренным), зерновыми смесями для канареек и попугаев, просом (пшеном), несоленым свиным салом, замороженными или сухими ягодами рябины, свежими яблоками.
Ни в коем случае нельзя кормить птиц черным (ржаным) хлебом, жареными, испорченными и заплесневелыми семенами подсолнечника и зерновых смесей, жареными, солеными и сладкими орехами, остатками готовых блюд, острыми, солеными и копчеными продуктами.
Подробная брошюра по изготовлению искусственных гнездовий и организации зимней подкормки птиц доступна на сайте ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга».