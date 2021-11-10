Петербуржцам рассказали, как правильно кормить птиц зимой

Специалисты напоминают, что зимнюю подкормку птиц обычно принято начинать в День Зиновия Синичника («Синичкин день») — 12 ноября. При хорошей погоде и отсутствии снежного покрова кормить птиц не стоит — так можно спровоцировать их задержку на миграционных путях.



При этом очень важно выбрать правильный корм — не любая подкормка принесет пользу пернатым.



Универсальный корм для большинства посетителей кормушек — это семена подсолнечника. Они высококалорийны, хорошо усваиваются и являются важным источником энергии для мелких птиц. Можно использовать как неочищенные, так и очищенные, но ни в коем случае не жареные и не соленые.

