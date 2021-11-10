FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +7
70.70р81.79р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Осенний фотомарафонПромышленный Петербург

Петербуржцам рассказали, как правильно кормить птиц зимой

В Петербурге выпустили памятку для любителей зимней подкормки птиц

В комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга выпустили специальную памятку для горожан, подкармливающих птиц зимой. В ней подробно рассказывается, что можно давать пернатым и в каких количествах, а что им категорически противопоказано.

7
Печать
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив
ПоделитьсяПоделиться

Специалисты напоминают, что зимнюю подкормку птиц обычно принято начинать в День Зиновия Синичника («Синичкин день») — 12 ноября. При хорошей погоде и отсутствии снежного покрова кормить птиц не стоит — так можно спровоцировать их задержку на миграционных путях.

При этом очень важно выбрать правильный корм — не любая подкормка принесет пользу пернатым.

Универсальный корм для большинства посетителей кормушек — это семена подсолнечника. Они высококалорийны, хорошо усваиваются и являются важным источником энергии для мелких птиц. Можно использовать как неочищенные, так и очищенные, но ни в коем случае не жареные и не соленые.

ПоделитьсяПоделиться

Также птиц можно кормить орехами (очищенными или расколотыми), арахисом (необжаренным), зерновыми смесями для канареек и попугаев, просом (пшеном), несоленым свиным салом, замороженными или сухими ягодами рябины, свежими яблоками.

Ни в коем случае нельзя кормить птиц черным (ржаным) хлебом, жареными, испорченными и заплесневелыми семенами подсолнечника и зерновых смесей, жареными, солеными и сладкими орехами, остатками готовых блюд, острыми, солеными и копчеными продуктами.

Подробная брошюра по изготовлению искусственных гнездовий и организации зимней подкормки птиц доступна на сайте ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга».

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

kоt-obormot
Беру сразу мешок семечек 10кг на рынке. На зиму хватает. Но последней зимой в основном синички прилетали. А лет несколько назад еще и снегири.
Иван 2пырьев
* никак, они без вас справятся
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний