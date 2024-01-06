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    Женская драма в супермаркете в Купчино: уборщица напала на сотрудницу

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    В одной из петербургских супермаркетов утром 6 января на сотрудницу напала уборщица. По предварительным данным «Фонтанки», женщину госпитализировали с сотрясением головного мозга.

    Предположительно, инцидент произошел в супермаркете на Малой Бухарестской улице, 4.

    В результате драки пострадала 50-летняя сотрудница супермаркета. Она была доставлена в больницу, где ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб скулы и шейного отдела позвоночника. Её состояние оценивается как удовлетворительное.

    Причина конфликта неизвестна. По данному факту проводится проверка.

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