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    Рождественский сочельник в Петербурге начался с драматичного рассвета

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    7 комментариев

    Антициклон продолжает вымораживать Петербург и Ленобласть, зато дарит редкие для зимы яркие цвета. Красочным рассветом любовались петербуржцы и утром 6 января. Если вы его пропустили, полюбуйтесь фоторепортажем, который мы для вас собрали.

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    В объективе читательницы «Фонтанки» Маргариты — облака и дым, создающие драматичные картины. Супервидовые веб-камеры тоже сохранили для нас рассветное небо с разных ракурсов.

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    Как выглядел город несколько часов назад и как прямо сейчас, смотрите на специальной вкладке проекта «ОтЛичный Петербург».

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    Комментарии 7

    Гость06 Янв 2024 в 14:05
    Выглядит как Мордор:))
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