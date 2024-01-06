Рождественский сочельник в Петербурге начался с драматичного рассвета

Антициклон продолжает вымораживать Петербург и Ленобласть, зато дарит редкие для зимы яркие цвета. Красочным рассветом любовались петербуржцы и утром 6 января. Если вы его пропустили, полюбуйтесь фоторепортажем, который мы для вас собрали.
В объективе читательницы «Фонтанки» Маргариты — облака и дым, создающие драматичные картины. Супервидовые веб-камеры тоже сохранили для нас рассветное небо с разных ракурсов.
Как выглядел город несколько часов назад и как прямо сейчас, смотрите на специальной вкладке проекта «ОтЛичный Петербург».
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Сегодня в Петербурге по-прежнему холодно. В ночь на Рождество ожидается местами до минус 27 градусов.