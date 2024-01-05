Петербуржец оказался на грани жизни и смерти, проглотив шурупы

Врачи больницы на улице Костюшко сражаются за жизнь 26-летнего жителя Петербурга. Молодого человека доставили накануне вечером в тяжелом состоянии. Причиной стали проглоченные шурупы. Об этом «Фонтанке» стало известно 5 января.



Когда именно петербуржец съел крепежные изделия и при каких обстоятельствах, неизвестно. Однако у мужчины успел начаться перитонит. Пациента поместили в реанимацию.



Шурупы, магниты и батарейки являются самыми опасными при проглатывании предметами. «Фонтанка» подробно писала о том, что находят врачи в ЖКТ и что нужно делать, если такая неприятность произошла с вами или с ребенком.

