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    Петербуржец оказался на грани жизни и смерти, проглотив шурупы

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    Врачи больницы на улице Костюшко сражаются за жизнь 26-летнего жителя Петербурга. Молодого человека доставили накануне вечером в тяжелом состоянии. Причиной стали проглоченные шурупы. Об этом «Фонтанке» стало известно 5 января.

    Когда именно петербуржец съел крепежные изделия и при каких обстоятельствах, неизвестно. Однако у мужчины успел начаться перитонит. Пациента поместили в реанимацию.

    Шурупы, магниты и батарейки являются самыми опасными при проглатывании предметами. «Фонтанка» подробно писала о том, что находят врачи в ЖКТ и что нужно делать, если такая неприятность произошла с вами или с ребенком.

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