Что будет с ценами на бензин в 2024 году? Отвечают эксперты

Минувшей осенью цены на бензин вернулись на докризисный уровень, сравнявшись с ценником апреля 2023 года. Стоит ли ждать стабильности на топливном рынке в 2024 году, «Фонтанка» спросила у эксперта.

Фото: Сергей Коньков / архив «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Почему в 2023-м лихорадило бензиновый рынок?



В начале осени прошлого года автолюбителей шокировал резкий рост цен на бензин. Эксперты объясняли скачок падением курса рубля, снижением топливного демпфера для нефтяников, установленного с сентября 2023 и до конца 2026 года, ростом экспортных поставок, запретом на импорт нефтепродуктов, потолком цен на перевозимую морем российскую нефть в 60 долларов за баррель.



Временный запрет на экспорт российских нефтепродуктов, который с 21 сентября установило правительство РФ, привел к профициту топлива на внутреннем рынке. Оптовые цены на топливо стали резко снижаться, достигнув показателей апреля 2023 года, однако в рознице мало что изменилось, и с 17 ноября временный запрет на экспорт решено было отменить.

После того как в дело вмешалась Федеральная антимонопольная служба, которая потребовала от АЗС снизить цены на топливо, провела проверку цен на бензин и возбудила 22 антимонопольных дела в 14 субъектах РФ, стоимость в рознице удалось стабилизировать. Только за неделю с 23 по 30 октября средние потребительские цены на топливо снизились на 13 копеек, до 55 рублей за литр, дизельное топливо подешевело аж на 16 копеек за литр, Росстат зафиксировал снижение цен на бензин в 52 субъектах страны.



Подробно о том, почему лихорадит бензиновый рынок, «Фонтанка» уже рассказывала.

С какими ценами бензин вошел в 2024 год?

В первой декаде декабря, с 5 по 11 число, цены на бензин стали снижаться, падение Росстат зафиксировал в 42 регионах страны. АИ-92 подешевел на 7 копеек и достиг стоимости 50,14 рубля за литр, АИ-95 убавил в цене 6 копеек, до 50,74 рубля за литр, АИ-98 стал дешевле на 5 копеек, до 68,09 рубля за литр.



Снижение стоимости эксперты объяснили сезонными факторами, поскольку в зимнее время, в сравнении с летом и осенью, объем перевозок уменьшается.



Однако, по данным Росстата, в середине декабря бензин снова стал дорожать. Только за неделю с 12 по 18 число рост цен зафиксировали в 37 субъектах. Больше всего цены на топливо приросли в Республике Адыгея и Пермском крае, на 0,6% и 0,4% соответственно. В Москве и Петербурге цены на бензин тоже подросли, правда, не столь существенно, на 0,1% и 0,3% соответственно.

По состоянию на 18 декабря, в Петербурге средние цены на автомобильный бензин марки АИ-92 доползли до отметки 50,54 рубля за литр, на марку АИ-95 — до 55,10 рубля, литр АИ-98 в среднем обходится в 69,06 рубля, дизельное топливо — в 63,69 рубля за литр.



Во второй декаде декабря глава Минэнерго Николай Шульгинов отметил, что проблем с обеспечением топлива в стране нет: запаса бензина достаточно, чтобы удовлетворить спрос внутреннего рынка. Он сообщил, что рост запасов составил от 10 до 25%: более 3 млн тонн по дизтопливу и 2,1 млн тонн по бензину, и министерство, по его словам, «смотрит в будущее с оптимизмом».

Что будет с ценами на бензин в 2024 году?

Сейчас оптовые цены на бензин демонстрируют рекордно низкие значения за последние годы, считает аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. В ближайшее время это приведет к дополнительному снижению цен и в рознице.



— Снижение стоимости бензина в рознице происходит относительно аномально высоких значений, наблюдавшихся в сентябре. Особенно высокие цены были на некоторых независимых АЗС, которые были вынуждены поднять их вслед за рекордным подорожанием цен в опте. Однако действия правительства по временному запрету экспорта топлива, возвращению демпферных выплат в полном объеме и введению заградительных экспортных пошлин для серого экспорта привели к нормализации оптовых цен на бензин. Сейчас они торгуются на минимумах с февраля и являются низкими даже относительно средних за последние годы значений. Снижение оптовых цен, в свою очередь, позволило АЗС перейти к умеренному снижению цен и в рознице. При текущем соотношении цен в рознице и опте считаем, что в ближайшие месяцы цены в рознице могут снизиться ещё на 1–1,5%, — говорит Сергей Кауфман.



В целом же прогноз на 2024 год менее оптимистичен: бензин будет дорожать. И влияние мировых цен на нефть и котировок топлива на европейских биржах здесь совершенно ни при чем: действие демпферного механизма продолжит защищать внутренний рынок от изменения мировых цен на нефть, говорит Сергей Кауфман.

Свою роль в росте цен сыграет повышение акцизных ставок на 5%. Если сейчас в одной тонне бензина марки АИ-92 условной стоимостью 47,7 тыс. рублей доля акциза составляет 14 345 рублей , то после индексации с 1 января 2024 года акциз увеличится на 750 рублей, до 15 048 , и, соответственно, стоимость тонны вырастет до 48,45 тыс. рублей.

— На наш взгляд, по итогам 2024 года розничные цены на бензин могут вырасти темпами, близкими к уровню прогнозной инфляции, т. е. до 5%, — полагает Сергей Кауфман. — Дополнительный профицит топлива на внутреннем рынке могут создавать обязательства России по снижению экспорта нефти и нефтепродуктов в рамках сделки ОПЕК+.



Среди факторов, которые в 2024 году могут повлиять на рост цен на бензин, эксперты топливной отрасли называют обнуление экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, которое произойдет с 1 января, и одновременно с ним рост налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для нефтяников. По мнению экспертов, экспортировать нефть станет более выгодно, чем производить из нее топливо. И потому взгляд участников топливного рынка в будущее полон скепсиса.



— До 14 марта всё будет хорошо, после 14 марта всё будет дорожать, — считает собеседник «Фонтанки», имеющий прямое отношение к отрасли. — Этот год был очень тяжелый, и в конце концов, когда пальчиком погрозил тот, кто надо, сразу стали решения принимать. Что будет в следующем году — сложно сказать.

Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

