Вы не поверите, но он дешевеет. Цены на бензин потихоньку пошли вниз

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Острый топливный кризис в стране ликвидирован. Простые водители редко замечают на себе позитивные движения рынка: дорожает нефть или дешевеет, цены на бензин всегда, в итоге, идут вверх. Однако на этот раз случилось почти невероятное — нефтяники реально снижают стоимость топлива на заправках.



Росстат зафиксировал небольшое, но вполне заметное невооруженным глазом падение цен на топливо на автозаправках. Для Петербурга речь идет о 62 копейках за литр — это в среднем по больнице — за АИ-92 и 55 копейках — за АИ-95.



В среднем по больнице Это снижение — не одномоментное, а плавное — наблюдается с конца сентября. Из-за окончательного перехода на более дорогое зимнее дизтопливо, эффект по нему оказался смазанным. Но даже 40 или 60 копеек, после очень резкого подъема цен в течении лета, чувствуется хорошо. А рост был очень заметным: на три рубля за самые ходовые АИ-92 и АИ-95 и на шесть рублей — на «элитный» АИ-98.

В целом, летний рост цен (за исключением АИ-98) вполне вписывается в т.н. «джентльменское соглашение» между властями и нефтяниками о том, что он не может быть выше уровня инфляции в стране. По итогам ноября он составил — официально — 7,48% в годовом выражении. Так что на уровне высших договоренностей ничего особо плохого не происходило.



Однако «внизу» уход ценника на АИ-95 выше 55 рублей за литр, а АИ-92 за 50 рублей чувствовался очень серьезно. Стоило водителям начать привыкать к такой «новой реальности», как цены невероятным образом пошли вниз. Не сказать, что прям резко и сильно, но не замечать этого стало нельзя. Обе самых популярных марки топлива вернулись ниже психологически важных отметок. Народ выдохнул.

Ситуация на местах Примечательно, что на конкретных заправках, где регулярно заправляются конкретные водители, и по ценам на которых они и судят о положении дел в отрасли (в отличие от Росстата), изменения могли быть и более драматичны.



К примеру, еще не сменившая цвета после покупки «Татнефтью» заправка Neste на Московском, 156, на пике кризиса ставила, можно сказать, заградительную цену на АИ-92: 54,99. Сейчас, по данным сервиса azsprice.ru, там стоит, пожалуй, самая низкая цена в городе на этот вид топлива — 48,99. И на этой заправке падение цены едва ли не самое заметное в городе.



Особо не задиравшая ценник на стеле «Роснефть» на Минеральной, 16, в итоге показывает сейчас минимальное снижение с пика: с 49,8 до 48,5. А вот приобретенная госкомпанией заправка в цветах ПТК на Обуховской обороны, 3 снизила цену на АИ-92 с 51,9 до 49,3 рубля.

Совсем по минимуму снижал цены «Лукойл». После пика, пришедшегося на 24 сентября (51 рубль ровно), спустя неделю стоимость АИ-92 упала там до 50,94 и с тех пор не менялась. Наиболее динамичную ценовую политику проводит в Петербурге «Газпромнефть», порой, меняя ценники каждый день. Однако с тех пор, как 9 октября на своей АЗС на Камышовой, 21 компания оценила АИ-92 в 50,85, так с тех пор и ничего не трогала там. Падение с пика на этой конкретной заправке составило всего 40 копеек.



Во всем виноваты спекулянты Дефицит топлива — искусственный ли или реальный — ударил этим летом, в первую очередь, по оптовому рынку. Именно там, на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, где торгуется около 10% всех внутренних объемов нефтепродуктов, цены на бензин и дизтопливо подскочили до исторических рекордов.



Особенностью этого кризиса стала парадоксальная ситуация: оптовые цены были выше розничных. То есть, операторы АЗС в середине сентября 2023 года покупали бензин в среднем на 5 рублей за литр дороже, чем продавали водителям. И это без учета расходов на транспорт, эксплуатацию и ремонт станций, зарплаты и маркетинг.



Такая ситуация разорительна для независимых операторов АЗС, но в Петербурге их практически не осталось. Так что удар принимали на себя вертикально-интегрированные нефтяные компании, которые хоть и выносят сбыт в отдельные юрлица, но все же окончательные итоги бизнеса подбивают консолидировано по группе компаний. Так что не разорились.

Однако бизнес есть бизнес, и бесконечно показывать в бухгалтерии убытки от розничных продаж на внутреннем рынке невозможно. Даже если они и покрываются прибылью от опта. А те, кто вынужден был покупать топливо оптом по исторически высоким ценам, сумели достучаться до самых высоких кабинетов. Считается, что самое веское слово было сказано министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым.

Версия о том, что большая часть проблем дефицита была связана с тем, что огромные объемы дизтоплива расходовались на полях вовсе не Черноземья, заслуживали права на жизнь. Но она не подтверждалась данными об объемах перевозимого топлива и его производства, и главное, географии самых проблемных регионов. Странным образом большинство из них располагали собственными мощными НПЗ.



Объяснения, почему, вроде бы, выпавший из-за санкций объем экспорта наоборот не затоваривает рынок, особо внятного не было. Тем более, что данных от таможни об объемах этого самого экспорта не было. Это уже задним числом мы узнали, что объемы поставок нефтепродуктов в тот же Китай в этом году выросли кратно. Собственно, это — если подходить к вопросу вульгарно — пожалуй, и стало одним из ответов на вопрос, почему нам летом не хватало топлива. Объяснения из высоких кабинетов о том, что в дефиците виноваты некие спекулянты, которые скупали бензин по низким внутренним ценам, а потом задорого продавали его за границу по высоким, у народа встречал непонимание: как это так может быть, чтобы нефтепереработчики совершенно были не способны контролировать этот процесс и безвольно наблюдали, как некие темные люди зарабатывают на их продукции миллиарды долларов.



Гром среди ясного неба прогремел в сентябре. Правительство полностью запретило экспорт нефтепродуктов. Там были исключения, но в целом, это было очень жестко. Следом — еще более строгие требования о возврате валютной выручки.



На рынке стало понятно, что запахло жареным, и оптовые цены резко пошли вниз за считанные дни. По сложившейся традиции это практически не отразилось на рознице. Вновь стали актуальны комментаторы, объясняющие, почему бензин дорожает не только при росте цен на нефть, но и при падении.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

