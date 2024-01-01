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    «Тут у нас военные, которые воевали». В Челябинске толпа с дубинкой пошла на участников СВО

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    В Челябинске возбуждено уголовное дело после нападения на участников СВО. Глава Следкома Александр Бастрыкин уже ждет доклада, сообщает 1 января пресс-служба ведомства.

    74.RU

    «В социальных сетях сообщается, что в Челябинске в новогоднюю ночь толпа пьяных мигрантов напала на двоих молодых людей, демобилизованных с передовой, одного бойца ударили дубинкой. Также отмечается, что мигранты оскорбили жен ветеранов специальной военной операции», — заявили в СК. Дело возбуждено по статье о хулиганстве.

    Подробности драки приводит 74.RU и публикует видео. Девушка, которая делала съемку, рассказала, что их компания «вышла на улицу в ожидании такси. В этот момент из соседнего подъезда появилась компания агрессивной и явно нетрезвой молодежи». На слова о том, что агрессоры идут на «военных, которые воевали», те отвечали матом. Один из участников конфликта с дубинкой и южным акцентом начал бить мужчин, к избиению подключились и его товарищи. Упавшему досталось ногами.

    «Согласно размещенным сведениям, конфликтная ситуация произошла между участниками СВО и нетрезвыми молодыми людьми, возможно несовершеннолетними… Руководством Главного управления МВД России по Челябинской области ситуация взята на контроль», — добавили в региональном главке.

    Причина драки неизвестна. Однако читатель, который прислал видео 74.RU, сообщил, что нетрезвые хулиганы «принялись оскорблять жен ветеранов, а после замечаний побежали за палками и газовыми баллончиками».

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