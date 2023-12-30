На М-11 в массовом ДТП сошлись 15 машин. Водителям напоминают о скорости и дистанции

Массовое ДТП на трассе М-11 в Новгородской области началось с легковушки и грузовика. Чудом обошлось без пострадавших. Об этом 30 декабря сообщает 47news.



По данным компании «Объединенные системы сбора платы», авария произошла накануне в 23:54 на 449-м километре трассы М-11 «Нева». Водитель легковушки не смог справиться с управлением и въехал в следовавший впереди грузовик. Пока ждали аварийного комиссара, к участникам первого ДТП присоединились еще 9 машин.