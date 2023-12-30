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    «Юный химик» отправил в реанимацию двухлетнего ребёнка в Петербурге

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    Мальчика, отравившегося химией в Калининском районе, спасают в Детской городской больнице имени Филатова в Петербурге. Колбы были предназначены не для его опытов.

    Двухлетний пациент поступил в больницу на Бухарестской улице накануне вечером, стало известно «Фонтанке» 30 декабря. Состояние ребёнка, которому диагностировали химический ожог пищевода, оценили как тяжёлое. Его поместили в реанимацию.

    Бригада скорой забрала мальчика из квартиры на проспекте Науки. Там в его доступе оказался набор «Юный химик». По предварительным данным, когда мать отвлеклась, ребёнок глотнул из колбы, через некоторое время у него началась рвота.

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    Гость30 Дек 2023 в 11:39
    На пр Науки
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