«Юный химик» отправил в реанимацию двухлетнего ребёнка в Петербурге

Мальчика, отравившегося химией в Калининском районе, спасают в Детской городской больнице имени Филатова в Петербурге. Колбы были предназначены не для его опытов.

Двухлетний пациент поступил в больницу на Бухарестской улице накануне вечером, стало известно «Фонтанке» 30 декабря. Состояние ребёнка, которому диагностировали химический ожог пищевода, оценили как тяжёлое. Его поместили в реанимацию.

Бригада скорой забрала мальчика из квартиры на проспекте Науки. Там в его доступе оказался набор «Юный химик». По предварительным данным, когда мать отвлеклась, ребёнок глотнул из колбы, через некоторое время у него началась рвота.